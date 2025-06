Μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη, με τις Αρχές να εκκενώνουν οικισμούς, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καθώς και δεκάδες σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Milliyet, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, εκτός από τη Σμύρνη, και σε άλλες περιοχές, όπως στην Αττάλεια, το Χατάι, τη Μανίσα, τη Μούγλα και την Αλικαρνασσό.

Όπως έγινε γνωστό, μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή κοντά στο κέντρο της πόλης στο Χατάι έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια. Οι κραυγές των πολιτών που είδαν τις φλόγες να εξαπλώνονται στα σπίτια τους καταγράφηκαν στην κάμερα.

🚨🔥 In Turkey, the forest fire in İzmir’s Menderes and Seferihisar districts has spread to residential areas.

Footage shows residents attempting to extinguish the flames using bottles of water 💔pic.twitter.com/Tpeo0IhFnY

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 29, 2025