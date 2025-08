Η Ιαπωνία κατέγραψε σήμερα την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της, 41,8 βαθμούς Κελσίου, και η κυβέρνηση συμβούλευσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ υποσχέθηκε επίσης μέτρα για να αμβλυνθεί η ζημιά που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες ρυζιού εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Japan set a new temperature record for the second time in a week amid a scorching heat wave affecting most of the country https://t.co/vu9EDc3Acz

Η θερμοκρασία στην ανατολική πόλη Ισεσάκι, στο νομό Γκούνμα, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 41,2 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Τάμπα του νομού Χιόγκο, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Μέχρι στιγμής κατά το φετινό καλοκαίρι, περισσότεροι από 53.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με θερμοπληξία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

«Σήμερα κάνει φονική ζέστη», λέει ο 63χρονος εργάτης αυτοκινητοβιομηχανίας Τακέσι Ισικάουα, στο κέντρο του Τόκιο. «Αν φτάσει τους 42 βαθμούς, θα είναι πιο ζεστά από το μπάνιο μου, που το ετοιμάζω στους 40 βαθμούς».

🌡Another day, another heat record in Japan at another Bad Weather Station. 41.2 °C at Kiryū (桐生) AMeDAS station, Gunma prefecture, its hottest “ever”. Now look at the station 🤦‍♂️

In an enclosed area on the side of the road, the JMA-95 temperature sensor sits above what looks… pic.twitter.com/mCW5bY5lZX

— Bad Weather Stations (@BadWxStations) August 5, 2025