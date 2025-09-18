Συναγερμός στις αστυνομικές αρχές του Αιγύπτου, μετά την ως δια μαγείας εξαφάνιση βραχιολιού ηλικίας 3.000 ετών, από το Αιγυπτιακό μουσείο του Καΐρου.

Πρόκειται για ένα ανεκτίμητης αξίας βραχιόλι από την εποχή του Φαραώ, το οποίο έχει μία σπάνια χρυσή ταινία, διακοσμημένη με σφαιρικές χάντρες από λάπις λάζουλι.

Συγκεκριμένα , χρονολογείται από την εποχή του βασιλιά Αμενεμόπη, ενός Φαραώ της 21ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου, ο οποίος κυβέρνησε από το 993 έως το 984 π.Χ.

Pharaoh’s 3,000-year-old bracelet disappears from Egyptian Museum in Cairo: authorities https://t.co/0woDfBFM13 pic.twitter.com/g1AQvFDHl5 — New York Post (@nypost) September 18, 2025



Στο πλαίσιο της επιχείρησης που διεξάγεται για τον εντοπισμό του, η φωτογραφία του βραχιολιού, έχει διανεμηθεί στα αεροδρόμια της χώρας, τα λιμάνια και τα κομβικά σημεία διέλευσης των χερσαίων συνόρων ως «προληπτικό μέτρο για την αποτροπή προσπαθειών λαθρεμπορίου», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου αρχαιοτήτων.

Παράλληλα έχει συσταθεί μια ειδική επιτροπή, για να διενεργήσει απογραφή και αξιολόγηση όλων των αντικειμένων που φυλάσσονται στο εργαστήριο αποκατάστασης.

Το υπουργείο αρχαιοτήτων δήλωσε ότι καθυστέρησε σκόπιμα την ανακοίνωση της εξαφάνισης του βραχιολιού, «για να διασφαλίσει ένα κατάλληλο περιβάλλον για την πρόοδο των ερευνών».

Η αιγυπτιακή εφημερίδα Al-Misri al-Yawm, ανέφερε ότι η εξαφάνιση έγινε αντιληπτή τις τελευταίες ημέρες, καθώς το προσωπικό του μουσείου ετοιμαζόταν να στείλει δεκάδες αντικείμενα στη Ρώμη, για μια έκθεση που αναμένεται να ανοίξει τον επόμενο μήνα.

Το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο είναι το παλαιότερο αρχαιολογικό μουσείο στη Μέση Ανατολή.

Στεγάζει περισσότερα από 170.000 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της επιχρυσωμένης ξύλινης νεκρικής μάσκας του Φαραώ Αμενεμόπη.

Η εξαφάνιση του βραχιολιού προέκυψε έξι εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στην κοντινή Γκίζα, όπου οι παγκοσμίου φήμης θησαυροί του τάφου του βασιλιά Τουταγχαμών, έχουν μεταφερθεί και πρόκειται να εκτεθούν.