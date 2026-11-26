Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που προκάλεσε η ανατροπή βυτιοφόρου καυσίμων στην περιφερειακή οδό του Καΐρου την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, ακόμη 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τέσσερις να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η αναγνώριση θυμάτων που απανθρακώθηκαν γίνεται με εξετάσεις DNA.

Το βυτιοφόρο ανετράπη σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της αιγυπτιακής πρωτεύουσας και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στα γύρω οχήματα, εγκλωβίζοντας οδηγούς και επιβάτες μέσα στη φωτιά.

Πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν μια τεράστια πύρινη σφαίρα και πυκνό μαύρο καπνό πάνω από την πυκνοκατοικημένη συνοικία Αλ Ουαράκ. Οδηγοί κόρναραν και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο, ενώ τα παρακείμενα κτίρια φαίνεται ότι δεν επλήγησαν από τις φλόγες.

«Το θέαμα ήταν τρομακτικό», δήλωσε στο AFP ο Αμπντέλ Ραχμάν Χαλίλ, ο οποίος έφτασε λίγο μετά το δυστύχημα και αντίκρισε το αναποδογυρισμένο βυτιοφόρο να καίγεται.

Μετά την κατάσβεση, στον δρόμο είχαν απομείνει καμένα αυτοκίνητα και τα συντρίμμια του βυτιοφόρου, τα οποία συνέχιζαν να καταβρέχουν οι πυροσβέστες.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 39 ασθενοφόρα, ενώ το υπουργείο Υγείας έθεσε τις υπηρεσίες του σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο υπουργός Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ επισκέφθηκε τόσο τον τόπο του δυστυχήματος όσο και νοσοκομεία της περιοχής.

Η αιγυπτιακή εισαγγελία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας και ο πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι ζήτησε να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια. Η κυβέρνηση αναμένει τα ευρήματα προκειμένου να εξετάσει ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τη μεταφορά πετρελαιοειδών.

Η περιφερειακή οδός δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία μετά την απομάκρυνση των συντριμμιών, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News.

Το δυστύχημα προστίθεται στον βαρύ απολογισμό των αιγυπτιακών δρόμων. Σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία, σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία το 2025, έναντι περισσότερων από 5.200 το 2024.

Τον περασμένο Αύγουστο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στη βόρεια Αίγυπτο, όταν συγκρούστηκαν δύο αγροτικά οχήματα που μετέφεραν εργάτες γης.