Μετά από το Μιλάνο, πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε και την περιφέρεια Βένετο, στη βορειοανατολική Ιταλία. «Κανείς δεν περίμενε τέτοιες πλημμύρες στα μέσα Μαΐου, αντιμετωπίζουμε μια τρομερά δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια.

Στην πόλη της Βιτσέντσα, τα ορμητικά νερά προκάλεσαν ζημιές σε αυλές και ισόγεια σχολείων, χωρίς να έχουν καταγραφεί τραυματίες. Σε πολλές αγροτικές περιοχές του Βένετο τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και σήμερα, όπως επίσης δημοτικά πάρκα και κέντρα άθλησης. Όπως συνέβη και στο Μιλάνο, η χρήση ειδικών δεξαμενών, επέτρεψε να μειωθεί η στάθμη του νερού σε σειρά ποταμών. Η περιφέρεια Βένετο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με χρήση ειδικών κονδυλίων, για την αποκατάσταση των ζημιών.

Όπως έγινε γνωστό, το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν πάνω από 700 επιχειρήσεις, σε όλη τη βόρεια Ιταλία, ιδίως στη Λομβαρδία και το Βένετο. Αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται νέος έλεγχος σto ιστορικό πάρκο της πόλης Μόντζα, κοντά στο Μιλάνο, για να διαπιστωθεί αν, μέσα σε αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από το μένος των υδάτων, μπορεί να υπήρχε κάποιος επιβάτης.

Heavy floods today in Milan, but also in the rest of northern Italy such as Veneto and Piedmont and more rain is expected this week and next!

It rained a lot for May! pic.twitter.com/gOxZBt4ZlH

