Μεγάλο τμήμα των ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών επλήγη τη Δευτέρα από σφοδρές καταιγίδες, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό και χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν ή είχαν καθυστερήσεις.

Η βροχή, οι σφοδροί άνεμοι και το χαλάζι σάρωσαν σχεδόν ολόκληρη την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, από την Αλαμπάμα μέχρι τη Νέα Υόρκη, όπου εκδόθηκαν έκτακτα δελτία για εκατομμύρια ανθρώπους από τη μετεωρολογική υπηρεσία, που έκανε λόγο για κίνδυνο να δημιουργηθούν ανεμοστρόβιλοι.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (National Weather Service, NWS) προέβλεψε «μέτριο κίνδυνο» να εκδηλωθούν επικίνδυνες καταιγίδες, με ριπές ανέμου που θα μπορούσαν να υπερβούν τα 128 χλμ./ώρα.

