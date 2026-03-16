«Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν σαφή επιθυμία για ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν πρόθεση επέκτασης της εντολής της στο Στενό του Ορμούζ».

Αυτό δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση, αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάλας κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Όπως εξήγησε, οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται ακόμη «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα χαρτογράφησης των πιθανών επιλογών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε επίσης ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχιστεί η προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τόνισε ακόμη ότι η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, προκειμένου να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε η Κάλας.