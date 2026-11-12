Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας θα εκπροσωπήσουν την Ευρώπη, στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου.

«Η Ευρώπη δεν χρειάζεται να επιλέξει νέο ειδικό απεσταλμένο για τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», δήλωσε την Τετάρτη (11/11) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, μετά το αίτημα του Κιέβου και της Ουάσιγκτον προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει εκπρόσωπο.

«Θα έλεγα ότι έχουμε ήδη συμφωνήσει σχετικά με τα πρόσωπα», δήλωσε ο Μίχαλ, μία ημέρα πριν από τη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στο Δουβλίνο, όπου το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνομιλίες τους.