Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε σήμερα να τελειώσει ο έλεγχος και η απομόνωση του λαού της Κούβας, που πλήττεται από βαθιά οικονομική κρίση και τελεί υπό την αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ.

«Έπειτα από δεκαετίες κακοδιαχείρισης και πολιτικής καταστολής, η οικονομική κρίση στην Κούβα φθάνει σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία, όχι πια έλεγχο και απομόνωση», δήλωσε η Ευρωπαία αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πόλη του Μεξικού με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μεξικού.

Σήμερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Κούβα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι “αποφασισμένες” να επιβάλουν αλλαγή στο κομμουνιστικό νησί, την επομένη της απαγγελίας κατηγοριών σε βάρος του πρώην προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο.

«Το οικονομικό τους σύστημα δεν λειτουργεί. Είναι ελαττωματικό και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε με το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ρούμπιο από τη γενέτειρά του, το Μαϊάμι.

Η ένταση έχει κλιμακωθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας.

Εκτός από το αμερικανικό εμπάργκο που ισχύει από το 1962, η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο στο νησί πλήρη πετρελαϊκό αποκλεισμό με αποτέλεσμα να σημειώνονται ατέλειωτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Κάλας βρίσκεται στο Μεξικό μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την υπογραφή επικαιροποιημένης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού.

Τον Ιανουάριο του 2025, η ΕΕ και το Μεξικό ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για την αναβάθμιση της εμπορικής τους συμφωνίας, η οποία προβλέπει την κατάργηση σχεδόν όλων των υφιστάμενων δασμών στις εισαγωγές από την Ένωση και τη διευκόλυνση των εισαγωγών από το Μεξικό.