Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τόνισε στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί μείζον ζήτημα για την Ευρώπη, συμπληρώνοντας πως η ΕΕ τάσσεται υπέρ της διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου, όπως αναφέρει Ευρωπαίος αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα το πρωί, η Κάλας «κάλεσε το Ιράν να σταματήσει όλες τις επιθέσεις του σε υποδομές ζωτικής σημασίας» στην περιοχή του Κόλπου, ανέφερε ο αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας «τόνισε ότι η ΕΕ τάσσεται υπέρ της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου».

Η τηλεφωνική επικοινωνία Κάλας-Αραγτσί έγινε πριν από την εκτέλεση ενός Σουηδού από το ιρανικό καθεστώς, «την οποία η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα», διευκρίνισε ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του.