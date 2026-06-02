Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της πυρπόλησης τριών μεταναστών από το Πακιστάν και ενός από το Αφγανιστάν, σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας.

Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφάλειας το οποίο δόθηκε σήμερα (2/6) στη δημοσιότητα, οι τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής, κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν.

Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές.

Italy: Four Afghan Farmworkers Burned Alive in Van, Two Pakistanis Arrested

Calabria, Italy — June 2, 2026

Four Afghan migrant farmworkers were killed in a horrific arson attack in the southern Italian region of Calabria, after suspects allegedly locked them inside a minivan and… pic.twitter.com/51iHKO9W9v — Voice of Germany (@NewsVOG) June 2, 2026

Φέρονται μάλιστα να είχαν μπλοκάρει από μέσα τις πόρτες του αυτοκινήτου, προκειμένου να μην μπορούν να βγουν από αυτό τα θύματά τους. Μετά από λίγο, το βαν εξερράγη.

Χάρη και στο βίντεο από το κύκλωμα ασφάλειας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους. Η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των τεσσάρων θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν.

Italian police arrested two Pakistani nationals over murder of four Pakistani farm workers found dead in a burnt minivan in Calabria amid arson CCTV evidence and migrant tensions #Italy #Crime pic.twitter.com/QrrNzAgKQn — Najir Hussan (@NajirHussan2) June 2, 2026

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ένας Αφγανός, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το όχημα, έκανε λόγο για «μεγάλη μαφία του Πακιστάν» στην περιοχή. Όπως τόνισε τα θύματα εργάζονταν σε χωράφια της περιοχής μαζεύοντας φράουλες, υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης.

Οι «εργοδότες», σύμφωνα πάντα με τον Αφγανό άνδρα που γλίτωσε με εγκαύματα στο χέρι, εκμεταλλεύονταν ακραία τους εργάτες γης, καθώς τους έδιναν φαγητό αλλά όχι χρήματα ενώ τους ζητούσαν και πέντε ευρώ για να τους μεταφέρουν καθημερινά στη δουλειά.

Ένας άλλος φίλος των θυμάτων ανέφερε στον Τύπο, ότι πρόκειται για μετανάστες που δουλεύουν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης. Συχνά δεν τους καταβάλλεται ούτε η ελάχιστη συμφωνημένη καθημερινή αμοιβή.