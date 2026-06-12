Σε ρόλο διαμεσολαβητή και σταθεροποιητικού παράγοντα για τη Μέση Ανατολή αναδεικνύεται η Αίγυπτο με το Κάιρο να απευθύνει επίσημη, δραματική έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καλώντας τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν τη «διαθέσιμη ευκαιρία» που παρουσιάζεται, προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Η κίνηση αυτή της αιγυπτιακής διπλωματίας έρχεται ως άμεση αντίδραση στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει προσωρινά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Το μήνυμα του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών

Σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου, το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα ότι η παρούσα, εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία δεν θα πάει χαμένη και ότι τα δύο κράτη θα καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών.

«Ελπίζουμε ότι η διαθέσιμη ευκαιρία θα αξιοποιηθεί για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα διάφορα εκκρεμή ζητήματα και για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που θα οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου και στην έναρξη μιας νέας φάσης περιφερειακής σταθερότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.