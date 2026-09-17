Δύο τουρίστριες, παρά την ύπαρξη πινακίδων απαγόρευσης και κινδύνου, σε μια περιοχή του πάρκου Molentargius στo Κάλιαρι της Σαρδηνίας η οποία είναι κλειστή για το κοινό μπήκαν στη δεύτερη δεξαμενή εξάτμισης υδάτων κατά μήκος της λεωφόρου Κολόμπο, προς την κατεύθυνση του Ποέττο, στο Κουαρτού Σαν Ελένα.

«Οι δύο γυναίκες βυθίστηκαν στα ιζήματα μέχρι πάνω από τη μέση, παγιδεύτηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να τις μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος. Από τις φωτογραφίες που τράβηξαν οι τεχνικοί του Πάρκου διαπιστώνεται ότι είχαν ήδη αρχίσει να βυθίζονται και παρά το γεγονός αυτό, συνέχισαν να προχωρούν μέσα στη δεξαμενή».

Αυτό γνωστοποιεί η διεύθυνση του Περιφερειακού Πάρκου Molentargius-Saline, η οποία υπενθυμίζει ότι «απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση σε περιοχές που είναι κλειστές για το κοινό, οι οποίες επισημαίνονται ευρέως μέσω της ειδικής σήμανσης».

«Το Molentargius είναι προστατευόμενη περιοχή και οι απαγορεύσεις έχουν θεσπιστεί για να εμποδίσουν την πρόσβαση ατόμων που, με την παρουσία τους, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην ορνιθοπανίδα και να θέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία και την ακεραιότητα του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Πάρκου. Η παραβίαση των διατάξεων υπόκειται σε κυρώσεις, ακόμη και σημαντικού ύψους», γνωστοποιεί ο φορέας.

«Το περιστατικό που συνέβη», δηλώνει η διευθύντρια του Πάρκου Μαριάννα Μόσσα, «αποδεικνύει, επιπλέον, ότι η τήρηση των απαγορεύσεων είναι θεμελιώδης και για την ασφάλεια των ανθρώπων. Οι λεκάνες δεν είναι προσβάσιμες ούτε βατές. Η επιφάνεια των ιζημάτων μπορεί να φαίνεται σταθερή, αλλά κρύβει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και ο κίνδυνος βύθισης μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά».