Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, χαιρέτισε το ιστορικό, όπως χαρακτηρίζει, χτύπημα ενός αμερικανικού stealth μαχητικού F-35 από τις ιρανικές δυνάμεις, δηλώνοντας ότι η καταστροφή αυτού του συμβόλου της αμερικανικής αλαζονείας σηματοδοτεί την κατάρρευση της υπό την ηγεσία της Δύσης παγκόσμιας τάξης.

Ειδικότερα, ο Καλιμπάφ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει ότι το αμερικανικό F-35 αντιπροσώπευε τον πυρήνα των αυταπάτων της Ουάσινγκτον περί στρατιωτικής υπεροχής.

«Σύμβολο αλαζονείας των ΗΠΑ»

«Το F-35 δεν ήταν απλώς ένα μαχητικό αεροσκάφος, ήταν ένα μνημείο για την αηττητότητα και την αλαζονεία του αμερικανικού στρατού. Ένα θεολογικό σύμβολο, που ισχυριζόταν ότι ήταν αόρατο σε οποιοδήποτε μάτι και ανώτερο από κάθε δύναμη», έγραψε πριν παραθέσει ένα στίχο από το Κοράνι: «ωστόσο, “το Χέρι του Αλλάχ είναι πάνω από τα χέρια τους”». (Ιερό Κοράνι, 10:48).

«Ο μύθος της αμερικανικής τεχνολογίας stealth έχει καταρριφθεί»

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου σημείωσε ότι ο μύθος της αμερικανικής τεχνολογίας stealth έχει καταρριφθεί. «Αυτό το σύμβολο καταργήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο «και δεν έριχνες εσύ όταν έριχνες, αλλά ο Αλλάχ ήταν αυτός που έριχνε» (Ιερό Κοράνι, 8:17)» έγραψε. «Αυτή ήταν η στιγμή που κατέρρευσε ένα ολόκληρο τάγμα», πρόσθεσε ο Καλιμπάφ.

Υπενθυμίζεται ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) επιβεβαίωσε ότι τα προηγμένα, σύγχρονα συστήματα αεράμυνάς του εξουδετέρωσαν με επιτυχία το stealth αεροσκάφος πέμπτης γενιάς πάνω από τον εναέριο χώρο του κεντρικού Ιράν στις 2:50 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Με πληροφορίες από presstv.ir