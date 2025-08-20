Σοκαριστική η βίαιη επίθεση ενός άντρα σε μια γυναίκα, τον σύζυγό της και έναν φίλο τους, κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος Rufus Du Sol στο στάδιο Rose Bowl, στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

MAN VICIOUSLY BEATS WOMAN AT LA CONCERT ⚠️ Not a single guy stepped in to help… pic.twitter.com/Gbm0rusCCm — Matt Wallace (@MattWallace888) August 19, 2025

Η αιτία; Ο σύζυγος της Σέλμπι Έλστον έριξε κατά λάθος το ποτήρι αλκοόλ στον δράστη, ο οποίος απομακρύνθηκε από το σημείο, εκτοξεύοντας βρισιές.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο άνδρας επέστρεψε και ξεκίνησε να χτυπά με μανία την παρέα, ενώ το βίντεο που καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες και αναρτήθηκε στα social media, δείχνει την Έλστον να χτυπιέται στο πρόσωπο και να πέφτει αναίσθητη.

NEW: Woman was beaten unconscious by a man during a concert at Pasadena’s Rose Bowl Stadium The incident happened Saturday night after the victim and her fiancé drove from Phoenix to see Grammy Award–winning band RÜFÜS DU SOL The victim said that when she and her friend got to… pic.twitter.com/EjGrSQokBo — Unlimited L’s (@unlimited_ls) August 19, 2025

Παρά την κατάστασή της, ο δράστης συνεχίζει να της επιτίθεται

Η Έλστον, μητέρα τριών παιδιών, μέσω αναρτήσεών της στο Facebook, περιέγραψε την εμπειρία της και τόνισε ότι το πρόσωπό της ήταν γεμάτο αίματα μετά την επίθεση.

«Με χτύπησε στο πρόσωπο, έχασα τις αισθήσεις μου», έγραψε, αποκαλύπτοντας την φρίκη που βίωσε.

Παρά τις προσπάθειες της Αστυνομίας, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, αν και έχουν στη διάθεσή τους ευδιάκριτη φωτογραφία του.

Οι Αρχές δηλώνουν ότι είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί

Το συγκρότημα Rufus Du Sol, μέσα από ανακοίνωσή του, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι οι συναυλίες τους πρέπει να είναι χώρος χαράς και ασφάλειας, για όλους.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την πράξη βίας και βρισκόμαστε σε κατάσταση σοκ», ανέφεραν στην δήλωσή τους.