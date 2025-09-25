Τουλάχιστον είκοσι άτομα με μάσκες, ορισμένοι κρατώντας αξίνες και όπλα, έσπασαν βιτρίνες και άρπαξαν τσάντες γεμάτες αντικείμενα κατά τη διάρκεια ληστείας σε κοσμηματοπωλείο της περιοχής του Σαν Φρανσίσκο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Βίντεο από τη ληστεία της Δευτέρας δείχνει μια ομάδα ανθρώπων με μάσκες που κάλυπταν ολόκληρα τα πρόσωπά τους να εισβάλλει στο κοσμηματοπωλείο και να χρησιμοποιεί τις αξίνες για να σπάσει τις βιτρίνες και να τις αδειάσει.

Οι πόρτες του καταστήματος κλείδωσαν αυτόματα όταν οι ληστές βρέθηκαν μέσα, λόγω μέτρων ασφαλείας που είχαν ληφθεί μετά από προηγούμενη ληστεία, και τουλάχιστον ένα άτομο πυροβόλησε με όπλο την πόρτα για να καταφέρει να βγει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, δήλωσε η αστυνομία.

Οι ληστές διέφυγαν προς οχήματα που τους περίμεναν σε κοντινό χώρο στάθμευσης. Αστυνομικοί παρακολούθησαν τα οχήματα από αέρος και κατάφεραν να συλλάβουν αρκετούς υπόπτους, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κοσμηματοπωλείο Heller Jewelers εξέφρασε ευγνωμοσύνη για «την έκρηξη καλοσύνης» μετά τη ληστεία και ανέφερε ότι σχεδιάζει να ανοίξει ξανά το Σάββατο.

