Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου σημειώθηκε το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, κοντά στην 5η Εθνική Οδό (5 Freeway) στην περιοχή Castaic, της Καλιφόρνια. Από το συμβάν προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων σε όλες τις λωρίδες του αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με το ABC7, η διαρροή φυσικού αερίου έγινε αρχικά αντιληπτή στις 16:20 (τοπική ώρα). Η έντονη οσμή προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών και οι Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου και στα δύο ρεύματα. Σύντομα ακολούθησε έκρηξη.

Όπως έγινε γνωστό, ένας ελαττωματικός αγωγός στα ανατολικά του 5ου αυτοκινητόδρομου αποτελούσε την πηγή της διαρροής.

Βίντεο από τη διαρροή:

Συνεργεία της Southern California Gas Company απομόνωσαν με ασφάλεια το κατεστραμμένο τμήμα του αγωγού και σταμάτησαν τη διαρροή. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ανάφλεξης ή έκρηξης, παρά τα όσα υποστηρίζουν οι μαρτυρίες των πολιτών.

Ο αυτοκινητόδρομος άνοιξε ξανά γύρω στις 20:45, όμως η συμφόρηση διήρκησε για πολλές ώρες μετά.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικράτησε: