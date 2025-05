Βόμβα πυροδοτήθηκε χθες Σάββατο μπροστά σε κλινική ειδικευμένη στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην καλιφορνέζικη πόλη Παλμ Σπρινγκς, ανακοίνωσε ο δήμαρχός της και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, διευκρινίζοντας πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Ο δήμαρχος Ρον ΝτεΧάρτ ενημέρωσε την εφημερίδα Los Angeles Times μέσω SMS ότι επρόκειτο για «βόμβα μέσα ή κοντά σε όχημα σταθμευμένο στο κτήριο», προσθέτοντας πως υπάρχει ένα πρόσωπο νεκρό.

🇺🇸 EXPLOSION AT PALM SPRINGS FERTILITY CLINIC

A powerful car explosion outside American Reproductive Centers in Palm Springs, California, killed 1 person and injured multiple others, including the suspect.

The blast, felt nearly two miles away, damaged the fertility clinic,… pic.twitter.com/gc9ZlR58wP

— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) May 17, 2025