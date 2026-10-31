Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι ακόμη τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από αιματηρή ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής εντός του καταστήματος Spirit Halloween στην πόλη Φέρφιλντ της βόρειας Καλιφόρνιας.

Η ένοπλη επίθεση στο κατάστημα Spirit Halloween

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής (30/10) τοπική ώρα (03:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), σκορπώντας τον πανικό στους καταναλωτές.

Στόχος της ένοπλης επίθεσης έγινε το κατάστημα Spirit Halloween, το οποίο λειτουργεί εντός του εμπορικού συγκροτήματος Solano Town Center στην πόλη Φέρφιλντ, περίπου 76 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Η επίθεση καταγράφηκε σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερης σημασίας και αυξημένης κίνησης, μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Halloween, το οποίο γιορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, καθώς το συγκεκριμένο κατάστημα ειδικεύεται αποκλειστικά στην πώληση εποχικών στολών, προϊόντων και διακοσμητικών ειδών για τη γιορτή.

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες – Τρεις σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που παρείχε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας του Φέρφιλντ, Νταν Μάρσαλ, ο απολογισμός της επίθεσης είναι βαρύς:

Ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του και έχασε τη ζωή του.

Έξι ακόμη άτομα διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία φέροντας τραύματα από σφαίρες. Τουλάχιστον τρεις εκ των τραυματιών νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Ο αρχηγός της αστυνομίας Νταν Μάρσαλ υπογράμμισε ότι οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να προσδιορίσουν την ταυτότητα ή τα κίνητρα του προσώπου ή των προσώπων που ευθύνονται για το μακελειό:

«Υπάρχει ακόμη μια πολύ ενεργή σκηνή εγκλήματος και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής των αρχών.

Παράλληλα, ο αρχηγός της αστυνομίας διευκρίνισε ότι η επιχείρηση και τα μέτρα ασφαλείας επικεντρώνονται στον χώρο του συμβάντος, χωρίς να έχει επιβληθεί ευρύτερος αποκλεισμός σε περιοχές εκτός του εμπορικού κέντρου Solano Town Center, όπου στεγάζεται το κατάστημα.