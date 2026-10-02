Σοκ προκαλεί ένα ανατριχιαστικό περιστατικό στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνια, όπου ένα μόλις εννέα μηνών κουτάβι έχασε τη ζωή του, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα να βγάζει το μικρό σκυλί από ένα Honda Odyssey και να το αφήνει κάτω από το όχημα. Στη συνέχεια, ρίχνει τροφή στον δρόμο, κοντά στην πόρτα του οδηγού.

Το κουτάβι, ανυποψίαστο, κατευθύνεται προς την τροφή.

Τότε, η γυναίκα βάζει μπροστά το όχημα και αρχίζει να κινείται αργά προς τα εμπρός. Το ζώο πλησιάζει την τροφή, χωρίς να φαίνεται να αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Σάντα Άνα, ο πίσω τροχός από την πλευρά του οδηγού περνά πάνω από το κουτάβι. Το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο για περίπου 15 δευτερόλεπτα, πριν η οδηγός αποχωρήσει από το σημείο.

Λίγο αργότερα, ένας πολίτης εντοπίζει το άτυχο ζώο νεκρό στον δρόμο και ειδοποιεί τις Αρχές.

Το κουτάβι ήταν ένα ασπρόμαυρο ημίαιμο Pitbull μόλις εννέα μηνών και είχε το όνομα «Blackey».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της οδηγού ξεκίνησαν άμεσα. Μία ημέρα αφότου η αστυνομία δημοσιοποίησε το βίντεο και ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών, οι ερευνητές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη της.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή της έπαιξε η τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, μέσω της οποίας οι Αρχές εντόπισαν το όχημα που καταγραφόταν στο βίντεο.

Η γυναίκα συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές της Σάντα Άνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, παραδέχθηκε ότι εγκατέλειψε το κουτάβι, υποστηρίζοντας ότι είχε εκνευριστεί επειδή το ζώο είχε δαγκώσει παπούτσια και άλλα αντικείμενα του συντρόφου της.

Δεν παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι το πάτησε σκόπιμα με το αυτοκίνητο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση και εγκατάλειψη ζώου. Στην Καλιφόρνια, η σκόπιμη πρόκληση βλάβης σε ζώο μπορεί, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις προβλέψεις του νόμου, να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης ή/και πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 20.000 δολάρια.