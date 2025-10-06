Φρικτό θάνατο βρήκαν τρεις φοιτητές στην Καλιφόρνια, όταν παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα Tesla Cybertruck που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, μετά από τροχαίο.

Η 19χρονη Krysta Michelle Tsukahara ήταν μία από τους τρεις επιβαίνοντες που έχασαν τη ζωή τους όταν οι πόρτες του θηριώδους οχήματος κλείδωσαν αυτόματα, αφού προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο στο Πιεμόντε της Καλιφόρνια και άρπαξε φωτιά, τον Νοέμβριο του 2024.

Οι γονείς της έχουν πλέον κινηθεί νομικά κατά της Tesla, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε για το σχεδιαστικό ελάττωμα εδώ και χρόνια, ωστόσο δεν έκανε το παραμικρό για να το διορθώσει, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Krysta, δευτεροετής φοιτήτρια στο Κολέγιο Savannah, επέβαινε στο Cybertruck μαζί με τον 19χρονο Soren Dixon, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, τον 20χρονο Jack Nelson και τον Jordan Miller. Μόνο ο τελευταίος κατάφερε να βγει ζωντανός.

Ο Carl και η Noelle Tsukahara υπέβαλαν αρχικά αγωγή κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας τον Απρίλιο, ωστόσο τώρα την τροποποίησαν με μια λεπτομερή καταγραφή 36 σελίδων. Σύμφωνα με την αγωγή, αν και η Krysta υπέστη ελαφρά τραύματα, άφησε την τελευταία της πνοή από εγκαύματα και εισπνοή καπνού όταν η μπαταρία του Cybertruck πήρε φωτιά.

Όπως υποστηρίζουν, οι πόρτες του Tesla Cybertruck ενδέχεται να παρουσίασαν βλάβη λόγω της διακοπής ρεύματος, με αποτέλεσμα η Krysta να μην μπορέσει να διαφύγει, καθώς το χειροκίνητο άνοιγμα της πόρτας είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί. Η Krysta «υπέστη αδιανόητο πόνο και συναισθηματική οδύνη» ενώ ήταν παγιδευμένη στο πίσω μέρος του φλεγόμενου οχήματος, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο πατέρας της Krysta ισχυρίστηκε ότι η κόρη του θα μπορούσε να είχε σωθεί αν ήταν πιο εύκολο να βγει από το αυτοκίνητο.

«Η Krysta ήταν μια έξυπνη, ευγενική και καταξιωμένη νεαρή γυναίκα με όλη τη ζωή μπροστά της. Υποφέρουμε όχι μόνο από την απώλεια της κόρης μας, αλλά και από τη σιωπή που περιβάλλει το πώς συνέβη αυτό και γιατί δεν μπόρεσε να βγει από το αυτοκίνητο», ανέφερε αρχικά, για να αναρωτηθεί: «Αυτή η εταιρεία αξίζει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, πώς μπορείτε να κυκλοφορήσετε μια μηχανή που δεν είναι ασφαλής από πολλές απόψεις;».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας Roger Dreyer πρόσθεσε: «Αυτή η αγωγή αφορά την αλήθεια και την ευθύνη. Ο σχεδιασμός αυτού του οχήματος απογοήτευσε την Krysta. Δεν υπήρχε λειτουργικό, προσβάσιμο χειροκίνητο σύστημα παράκαμψης ή έκτακτης απελευθέρωσης για να διαφύγει. Ο θάνατός της ήταν αποτρέψιμος».

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή, ο Roman Jedrzejewski, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι προσπάθησε απεγνωσμένα να ανοίξει την πόρτα χρησιμοποιώντας τις αναδιπλούμενες λαβές του οχήματος, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Jedrzejewski, ο οποίος διατηρεί ένα βαφείο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο του δυστυχήματος, εργαζόταν όταν ξαφνικά άκουσε «πολύ δυνατούς θορύβους φρεναρίσματος» και «ελαστικά που τσιρίζαν» πριν ακούσει έναν εκρηκτικό κρότο.

Και οι τρεις νέοι είχαν επισκεφτεί τα σπίτια τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ο τέταρτος επιβάτης, ο Jordan Miller, ήταν ο μόνος που σώθηκε καθώς βγήκε από το παράθυρο που κατάφερε να σπάσει ένας περαστικός με ένα κλαδί δέντρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ο Soren Dixon που οδηγούσε είχε καταναλώσει ναρκωτικά και αλκοόλ.

Η προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος από την επίδραση του αλκοόλ και των ναρκωτικών, σε συνδυασμό με την υπερβολική ταχύτητα.

