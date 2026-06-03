Η ομηρία σε τράπεζα της Καλιφόρνιας εξελίσσεται σε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά των τελευταίων ωρών στις ΗΠΑ, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με άνδρα που έχει οχυρωθεί μέσα σε κτίριο της τράπεζας Chase στο κέντρο του Μπέικερσφιλντ, έχοντας κρατήσει άγνωστο αριθμό ανθρώπων ως ομήρους μετά από απειλή για βόμβα.

Μέχρι στιγμής, δύο όμηροι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα), όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για απειλή βόμβας στο κτίριο της Chase Bank, στη συμβολή των οδών Chester Avenue και 17th Street. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ένας άνδρας είχε ταμπουρωθεί στο εσωτερικό του κτιρίου μαζί με αρκετούς πολίτες.

PUBLIC SAFETY NOTICE: We are on scene at the Chase Bank Building on Chester Avenue and 17th Street for a confirmed bomb threat. Please stay out of the downtown area. Road closures are in effect and will remain in effect until further notice. Updates to follow. pic.twitter.com/eKkEMr1iCj — Bakersfield Police Department (@bakersfieldpd) June 2, 2026

Δύο όμηροι που ήταν στην Τράπεζα έχουν απελευθερωθεί

Η σημαντικότερη εξέλιξη μέχρι στιγμής είναι ότι οι διαπραγματευτές κατάφεραν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση δύο ομήρων μετά από πολύωρες συνομιλίες με τον ύποπτο. Σύμφωνα με την αστυνομία του Μπέικερσφιλντ, όσοι παραμένουν μέσα στο κτίριο φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου ούτε έχουν αποκαλύψει στοιχεία για την ταυτότητα ή τα κίνητρα του δράστη.

Αναφορές για εκρηκτικό μηχανισμό

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της υπόθεσης είναι οι πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο άνδρας ισχυρίζεται πως φέρει εκρηκτικό μηχανισμό προσαρμοσμένο στο σώμα του. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι ενδέχεται να έχει συνδέσει κάποιον όμηρο με μηχανισμό παγίδευσης, χωρίς όμως οι πληροφορίες αυτές να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρχές.

Ο λοχίας της αστυνομίας Έρικ Σελέντον δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές διατηρούν τηλεφωνική επικοινωνία με τον ύποπτο, ενώ η αστυνομία αποφεύγει να επιβεβαιώσει εάν υπάρχει πράγματι βόμβα στο σημείο.

FBI, SWAT και εκκενώσεις στο κέντρο της πόλης

Η επιχείρηση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Στο σημείο βρίσκονται μονάδες SWAT, πυροτεχνουργοί, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι K9, διαπραγματευτές κρίσεων, χειριστές drones και ομοσπονδιακοί πράκτορες. Το FBI έχει αναπτύξει προσωπικό για να συνδράμει τις τοπικές αρχές, ενώ συμμετέχουν και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

FBI Sacramento is aware of the crisis in progress near the corner of 17th Street and Chester Ave. in Bakersfield, California, and are sending resources to assist @BakersfieldPD. Please avoid the area. pic.twitter.com/Y3uJ84FszA — FBI Sacramento (@FBISacramento) June 2, 2026

Οι αρχές έχουν αποκλείσει μεγάλο τμήμα του κέντρου του Μπέικερσφιλντ, έχουν εκκενώσει γειτονικά κτίρια και έχουν θέσει σε καθεστώς lockdown δημοτικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Δημαρχείο και τα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή

Παρά τις θετικές εξελίξεις με την απελευθέρωση δύο ομήρων, η κρίση δεν έχει λήξει. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να επιδιώκουν την ασφαλή απομάκρυνση όσων παραμένουν μέσα στο κτίριο και την παράδοση του υπόπτου χωρίς χρήση βίας.

Ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας στο σημείο

Ο άνδρας που κρατά τους ομήρους στην τράπεζα φέρεται να έχει μια βόμβα «δεμένη στο σώμα του», ενώ ενδέχεται να έχει συνδέσει ένα καλώδιο της βόμβας συνδεδεμένο με πυροκροτητή σε ένα από τα πόδια των ομήρων, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές. Διαπραγματευτές του FBI από το Λος Άντζελες βοηθούν την αστυνομία του Μπέικερσφιλντ στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το CBS News.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον ακριβή αριθμό των ομήρων και για την ύπαρξη πραγματικού εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε τα κίνητρα του δράστη. Οι αμερικανικές αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη» και προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας.