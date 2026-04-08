Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην Καλιφόρνια πυροβόλησαν και τραυμάτισαν χθες Τρίτη έναν άνδρα που επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Η περιοχή αποκλείστηκε από το FBI, ενώ ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε ο διευθυντής της ICE Τοντ Λάιονς.

Illegal tries to run over ICE officers in Stanislaus County of California on Tuesday and is shot by federal agents. Carlos Ivan Mendoza Hernandez is identified by ICE as “an 18th Street Gang member wanted in El Salvador for questioning in connection to a murder.” Acting ICE… pic.twitter.com/zTZmAs6dUw — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 7, 2026

Καθώς οι πράκτορες προσέγγιζαν το αυτοκίνητο «καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μια προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό. Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», ανακοίνωσε ο Λάιονς.

Ο δράστης φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ καταζητείτο στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία, πάντα κατά την ICE.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE σχετικά με το συμβάν στην Πάτερσον, αγροτική πόλη περίπου 25.000 κατοίκων που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.