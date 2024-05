Ο«βιαστής με την κακή αναπνοή», ο οποίος είχε καταδικαστεί για απαγωγή και βιασμό νεαρής συναδέλφου του το 2007 στη Βοστώνη, συνελήφθη την περασμένη Τρίτη στην Καλιφόρνια.

Είχε συλληφθεί και καταδικαστεί ωστόσο είχε προλάβει να τραπεί σε φυγή και έκτοτε τον αναζητούσαν.

Ο Τουεν Λι όταν βίασε την κοπέλα φορούσε μάσκα, ωστόσο το θύμα τον είχε αναγνωρίσει από τη μυρωδιά της αναπνοής του.

Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη που έφερε την κωδική ονομασία «βιαστής της κακής αναπνοής», ενώ τον είχαν στη λίστα με τα καταζητούμενα πρόσωπα.

The Association commends the relentless dedication, hard work, and perseverance demonstrated by the Violent Fugitive Apprehension Section (VFAS) Metro Team and our law enforcement partners in the pursuit and capture of Tuen Lee aka “The Bad Breath Rapist”. Since February 2, 2005,… pic.twitter.com/XP99rbAw0l

— State Police Association of Massachusetts (@MSPTroopers) May 29, 2024