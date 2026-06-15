Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές στρατιωτικές αρχές στην Καλιφόρνια, όταν βομβαρδιστικό αεροσκάφος B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards Air Force Base στα νότια της πολιτείας.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση της Αεροπορικής βάσης των B-52, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:20 το πρωί τοπική ώρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κατάστασης.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή της συντριβής, ορατό από μεγάλη απόσταση. Οι εικόνες από το σημείο καταγράφουν εκτεταμένη καμένη έκταση, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του αεροσκάφους ή του πληρώματος.

BREAKING: A Boeing B-52 Stratofortress Bomber CRASHED shortly after takeoff from Edwards Air Force Base in Kern County, California. Statement: “A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.

Emergency crews… pic.twitter.com/rEAWB183SL — RedWave Press (@RedWavePress) June 15, 2026

Μάλλον νεκρά τα μέλη του πληρώματος

Όπως μετέδωσε το CNN, οκτώ μέλη του πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του στρατηγικού βομβαρδιστικού B-52 στην Αεροπορική Βάση Έντουαρντς της Καλιφόρνιας, επικαλούμενο τη διοίκηση της βάσης.

Αμερικανικά μέσα επισημαίνουν ότι οι αρχές τηρούν ιδιαίτερα προσεκτική στάση στις ανακοινώσεις τους, καθώς η επιχείρηση στο σημείο βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη αρκετές ώρες μετά το δυστύχημα.

BREAKING: B-52 Stratofortress crashes shortly after takeoff from Edward Air Force Base (AFB) in California. pic.twitter.com/MGdcDdeMXi — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 15, 2026

Ξεκινά έρευνα για τα αίτια

Όπως προβλέπεται σε ανάλογα περιστατικά που αφορούν στρατιωτικά αεροσκάφη, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα επίσημη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία ένδειξη για τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος.

Η βάση Έντουαρντς, περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα δοκιμών και επιχειρήσεων της αμερικανικής αεροπορίας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συμβάν.

Οι αμερικανικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες στο σημείο της συντριβής και εξακριβωθεί η κατάσταση των μελών του πληρώματος.

Τι είναι το B-52

Το Boeing B-52 Stratofortress χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό από τη δεκαετία του 1950. Έχει το παρατσούκλι «the Buff», που είναι η συντομογραφία του «Big Ugly Fat».

Eίναι ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλης εμβέλειας που έχει συμμετάσχει σε βομβαρδιστικές επιδρομές στο Ιράν κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στη χώρα.

Ικανό να πετάει έως και 50.000 πόδια (τα εμπορικά αεροσκάφη πετούν περίπου 35.000 πόδια), το ωφέλιμο φορτίο 70.000 λιβρών του κολοσσιαίου βομβαρδιστικού μπορεί να περιλαμβάνει εκατοντάδες συμβατικές βόμβες και 32 πυρηνικούς πυραύλους κρουζ.

Μπορεί να ανεφοδιαστεί στον αέρα – δίνοντάς του μια δυνητικά απεριόριστη εμβέλεια κρούσης.