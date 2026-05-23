Μία από τις πιο επικίνδυνες βιομηχανικές κρίσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότια Καλιφόρνια, όπου δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους μετά από διαρροή εξαιρετικά τοξικής και εύφλεκτης χημικής ουσίας σε βιομηχανική εγκατάσταση αεροναυπηγικής στην περιοχή Garden Grove της Orange County.

Οι αμερικανικές αρχές μιλούν πλέον ανοιχτά για μια «δεξαμενή σε κρίση», προειδοποιώντας ότι το σενάριο είναι σχεδόν αναπόφευκτο: είτε η δεξαμενή θα σπάσει απελευθερώνοντας χιλιάδες γαλόνια τοξικών χημικών είτε θα εκραγεί προκαλώντας αλυσιδωτή βιομηχανική καταστροφή.

Το περιστατικό εκτυλίσσεται στις εγκαταστάσεις της GKN Aerospace, βρετανικής πολυεθνικής που κατασκευάζει εξαρτήματα για εμπορικά και στρατιωτικά αεροσκάφη.

Πώς ξεκίνησε ο εφιάλτης

Ο κίνδυνος άρχισε το απόγευμα της Πέμπτης 21/5, όταν εργαζόμενοι και συστήματα ασφαλείας εντόπισαν υπερθέρμανση στη τεράστια βιομηχανική δεξαμενή χωρητικότητας 34.000 γαλονιών, η οποία περιείχε περίπου 6.000 έως 7.000 γαλόνια μεθακρυλικού μεθυλίου (Methyl Methacrylate – MMA).

Πρόκειται για εξαιρετικά εύφλεκτο χημικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ακρυλικών πλαστικών, ρητινών και εξαρτημάτων αεροναυπηγικής.

Λόγω της υπερθέρμανσης η δεξαμενή άρχισε να απελευθερώνει τοξικά αέρια, ενεργοποιώντας αυτόματα το σύστημα καταιονισμού νερού της εγκατάστασης. Οι αρχές αρχικά πίστεψαν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο και μάλιστα το πρώτο κύμα εκκενώσεων ανεστάλη προσωρινά το βράδυ της Πέμπτης.

Ωστόσο, μέσα στη νύχτα η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά.

Οι ομάδες ασφαλείας της εγκατάστασης, διαπίστωσαν ότι η βαλβίδα εκτόνωσης της δεξαμενής είχε υποστεί σοβαρή βλάβη και είχε ουσιαστικά «κολλήσει» λόγω χημικών υπολειμμάτων. Αυτό σήμαινε ότι το περιεχόμενο δεν μπορούσε πλέον να αφαιρεθεί ή να εξουδετερωθεί με ασφάλεια. Παράλληλα, το μεταλλικό κέλυφος της δεξαμενής άρχισε να παραμορφώνεται από την εσωτερική πίεση και τη θερμότητα.

Toxic chemicals are raining from the sky as terrifying leak at Garden Grove plant forces evacuations. https://t.co/XohuswYeP4 pic.twitter.com/DtwJeb11rx — California Post (@californiapost) May 22, 2026

«Ή θα διαρρεύσει ή θα εκραγεί»

Η πιο σοκαριστική στιγμή ήρθε κατά τη συνέντευξη Τύπου των πυροσβεστικών αρχών της Orange County, όταν ο επικεφαλής της επιχείρησης, Craig Covey, παραδέχθηκε δημοσίως ότι οι αρχές έχουν πλέον εξαντλήσει σχεδόν όλα τα μέσα αντιμετώπισης.

«Υπάρχουν κυριολεκτικά μόνο δύο επιλογές: είτε η δεξαμενή θα αποτύχει και θα ξεχυθούν 6.000 με 7.000 γαλόνια πολύ επικίνδυνων χημικών είτε θα μπει σε κατάσταση υπερθέρμανσης και θα εκραγεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε το ενδεχόμενο έκρηξης ως πιθανό φαινόμενο τύπου BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), δηλαδή βίαιη έκρηξη δεξαμενής υπό πίεση που μπορεί να εκτοξεύσει φλεγόμενα μεταλλικά θραύσματα εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Σε μία από τις πιο δραματικές δηλώσεις των τελευταίων ωρών, ο Covey ανέφερε:

«Αυτό το πράγμα θα καταστραφεί. Απλώς δεν ξέρουμε πότε».

40 χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Οι αρχές προχώρησαν σε τεράστια επιχείρηση υποχρεωτικής εκκένωσης που καλύπτει έξι πόλεις της Orange County, όπουπερίπου 40 χιλιάδες κάτοικοι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα τις κατοικίες τους, ενώ σχολεία έκλεισαν, δρόμοι αποκλείστηκαν και ενεργοποιήθηκαν μαζικά συστήματα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης μέσω κινητών τηλεφώνων.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Garden Grove, Amir El-Farra, περίπου ένα 15% των κατοίκων αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παρά τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη έκρηξη.

Η εικόνα στην περιοχή θυμίζει σκηνικό φυσικής καταστροφής: άδειοι δρόμοι, περιπολικά με μεγάφωνα, πυροσβεστικά οχήματα σε συνεχή επιφυλακή και εναέρια πλάνα με τεράστιες ποσότητες νερού να πέφτουν αδιάκοπα πάνω στη δεξαμενή ώστε να περιοριστεί η θερμοκρασία.

Οι φόβοι για αλυσιδωτή έκρηξη

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι γύρω από τη δεξαμενή βρίσκονται και άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και χημικών ουσιών.

Οι αρχές φοβούνται πως μία μεγάλη έκρηξη θα μπορούσε να προκαλέσει ντόμινο βιομηχανικών εκρήξεων, μετατρέποντας ολόκληρη τη βιομηχανική ζώνη σε πύρινη κόλαση.

Οι Los Angeles Times χαρακτήρισαν την κατάσταση «άνευ προηγουμένου» για την Orange County, ενώ τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν ότι η πυροσβεστική έχει ήδη χαράξει ζώνες θανάτου γύρω από την εγκατάσταση σε περίπτωση έκρηξης.

Το χημικό που τρομάζει τις αρχές

Το μεθακρυλικό μεθύλιο θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο όταν θερμαίνεται ή όταν οι ατμοί του συγκεντρωθούν σε κλειστούς χώρους.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Καλιφόρνια, η έκθεση μπορεί να προκαλέσει:

σοβαρό ερεθισμό ματιών και δέρματος, αναπνευστικά προβλήματα, δύσπνοια, ναυτία, ζαλάδες, χημικά εγκαύματα, ακόμη και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί μαζική τοξική έκθεση, καθώς η διαρροή περιορίζεται κυρίως σε ατμούς μικρής συγκέντρωσης. Ωστόσο η πραγματική ανησυχία αφορά το τι θα συμβεί αν η δεξαμενή σπάσει απότομα ή εκραγεί.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) έχει ήδη εγκαταστήσει σταθερούς σταθμούς μέτρησης αέρα στην περιοχή, ενώ κινητές μονάδες της South Coast Air Quality Management District πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους για τοξικά σωματίδια.

Μάχη για να μην καταλήξουν τα χημικά στον Ειρηνικό

Παράλληλα με τον φόβο έκρηξης, οι αρχές δίνουν μάχη και για την αποφυγή περιβαλλοντικής καταστροφής.

Ειδικά συνεργεία έχουν τοποθετήσει φράγματα περιορισμού, σακιά άμμου και αναχώματα γύρω από τις εγκαταστάσεις ώστε, σε περίπτωση ρήξης της δεξαμενής, τα χημικά να μην περάσουν σε αποχετευτικά δίκτυα, ομβρία ύδατα και ποτάμια που καταλήγουν στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι πυροσβέστες μάλιστα δήλωσαν κυνικά ότι μία «ελεγχόμενη διαρροή στο έδαφος» θεωρείται πλέον το καλύτερο δυνατό σενάριο, καθώς θα απέτρεπε την έκρηξη.

Σχολεία κλειστά και πολιτική κινητοποίηση

Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει χάος στη λειτουργία σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών.

Πολλά σχολικά συγκροτήματα παρέμειναν κλειστά, ενώ υπαίθριες δραστηριότητες ακυρώθηκαν σε γειτονικές περιοχές.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Gavin Newsom ενημερώθηκε άμεσα για την κρίση και σύμφωνα με το γραφείο του έχει ήδη ενεργοποιηθεί συντονισμός μεταξύ πολιτειακών υπηρεσιών, πυροσβεστικής και περιβαλλοντικών αρχών.

Οι κάτοικοι μιλούν για «χημική ομίχλη»

Στα τοπικά κοινωνικά δίκτυα και στα social media, κάτοικοι περιγράφουν σκηνές πανικού, έντονη οσμή χημικών και αιφνιδιαστικές εκκενώσεις.

Ορισμένοι αναφέρουν πονοκεφάλους και αίσθημα καψίματος στον λαιμό, ενώ άλλοι κατηγορούν τις αρχές για καθυστερημένη ενημέρωση και αντιφατικά μηνύματα τις πρώτες ώρες της κρίσης.

Το βέβαιο είναι ότι η Orange County παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, με τις αρχές να παρακολουθούν διαρκώς τη θερμοκρασία της δεξαμενής, γνωρίζοντας ότι το επόμενο κρίσιμο λεπτό μπορεί να αλλάξει τα πάντα.