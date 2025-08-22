Επτά εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι εννιά αγνοούνται μετά το σπάσιμο καλωδίου σε γέφυρα υπό κατασκευή, στη βορειοδυτική Κίνα, ανέφερε επίσημο μέσο ενημέρωσης.

Δεκαπέντε εργάτες και ένας εργοδηγός βρίσκονταν στο εργοτάξιο της υπό κατασκευή γέφυρας, που ενώνει δύο περιοχές στις όχθες του Κίτρινου Ποταμού, στην επαρχία Τσινγκχάι, όταν έσπασε καλώδιο, περί τις 03:00 το πρωί, (22:00 χθες Πέμπτη, ώρα Ελλάδας), ανέφερε η εφημερίδα «Ημερησία του Λαού».

7 were killed and 9 were missing after the cable of the Jianzha Yellow River Bridge on the Qinghai section of the Sichuan-Qinghai Railway in #China broke in the early morning of August 22. pic.twitter.com/6eZ0SajAjN — Ifeng News (@IFENG__official) August 22, 2025

Η γέφυρα, από όπου θα διέρχονται τρένα, συνδυάζει μεθόδους κατασκευής, είναι θολωτή κι έχει επίσης δικτυωτούς πυλώνες.

Εικόνες που δημοσιοποίησαν τοπικά μέσα δείχνουν την ημιτελή γέφυρα, το κεντρικό τμήμα της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, πλαισιωμένο από δύο τεράστιες σκαλωσιές και γερανούς.

Seven people were killed, and nine others went missing after a construction rope broke at a bridge under construction on the Qinghai section of the Sichuan-Qinghai Railway around 3 am on Friday. https://t.co/U1KXhKOECV pic.twitter.com/dr1mRWe4qe — China Daily (@ChinaDaily) August 22, 2025

Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Τα δυστυχήματα σε εργοτάξια είναι συνηθισμένα στην Κίνα, καθώς τα κατασκευαστικά έργα είναι αμέτρητα στην πελώρια χώρα, ενώ η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας είναι σε αρκετές περιπτώσεις ανεπαρκής.