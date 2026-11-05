Στην τελική ευθεία για την επανέναρξη των ερευνών βυθού εισέρχεται το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση της απαραίτητης ναυτικής οδηγίας (NAVTEX) τοποθετείται χρονικά εντός του προσεχούς σαββατοκύριακου, 7 και 8 Νοεμβρίου.

Οι γραφειοκρατικές προϋποθέσεις και οι εγκρίσεις

Όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της διευθέτησης των τελευταίων τυπικών λεπτομερειών. Οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες των εργασιών έχουν ήδη διαβιβαστεί από την ανάδοχο εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου εκκρεμεί η τυπική επικύρωση από τη σχετική διυπουργική επιτροπή. Με τη θετική αυτή εισήγηση, ο δρόμος για τη δημοσιοποίηση της NAVTEX ανοίγει άμεσα, το Σάββατο ή το αργότερο την Κυριακή.

Σε ετοιμότητα απόπλου το «Abeille Marengo»

Με την επίσημη ενεργοποίηση της ναυτικής οδηγίας, το ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», το οποίο φέρει σημαία Γαλλίας, θα αναχωρήσει άμεσα για το σημείο των εργασιών, δίνοντας το έναυσμα για την επανεκκίνηση των επιτόπιων βυθομετρικών και χαρτογραφικών ελέγχων.