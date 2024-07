Η Κάμαλα Χάρις έχει πλέον εξασφαλίσει την υποστήριξη επαρκούς αριθμού αντιπροσώπων στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος —τουλάχιστον 1.967— που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Σικάγο και άρα μπορεί να θεωρείται οριστικό πως θα είναι η υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο καταμέτρησή του πολιτεία προς πολιτεία.

Kamala Harris has the support of enough Democratic delegates to win the party’s nomination for president, according to CNN’s delegate estimate https://t.co/EPUQ1aFZuz

Ανάλογες πληροφορίες έδωσαν επίσης πηγές του στην εκστρατεία της κυρίας Χάρις στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ το Associated Press από την πλευρά του λογάριασε πως η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη 2.214 αντιπροσώπων από το σύνολο των περίπου 3.900, με άλλα λόγια μεγαλύτερη από την απαιτούμενη απλή πλειοψηφία.

Breaking news: A majority of Democratic delegates have pledged to support Vice President Harris as the party’s next presidential nominee, signaling she is likely to secure the nomination next month.

Η εξέλιξη πάντως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επίσημη ακόμη, αφού οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται σε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Οι αντιπρόσωποι που είχαν ταχθεί υπέρ του Μπάιντεν είναι πλέον «ελεύθεροι» να επιλέξουν, αφού ο πρόεδρος τερμάτισε την εκστρατεία για την επανεκλογή του στο αξίωμα προχθές Κυριακή.

California delegates voted to support our own Vice President Kamala Harris as the Democratic nominee for President.

CA Democrats will work tirelessly to beat Trump and retake the House of Representatives in November! pic.twitter.com/qwDXoSBkj3

— California Democratic Party (@CA_Dem) July 23, 2024