Ο Ντόναλντ Τραμπ «υποβιβάζει» το αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ, δήλωσε η Κάμαλα Χάρις χθες Κυριακή, μια ημέρα αφού ο πρώην αρχηγός του κράτους τη χαρακτήρισε «σκατένια αντιπρόεδρο» σε προεκλογική εμφάνισή του.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να αποτελεί πρότυπο, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά επίσης λόγω (…) του ρόλου του έθνους μας στον κόσμο», εξήγησε, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο MSNBC.

Η συμπεριφορά «του αντιπάλου μου, πρώην προέδρου των ΗΠΑ, αληθινά υποβιβάζει το προεδρικό αξίωμα», είπε η κυρία Χάρις.

Ερωτηθείσα πως χειρίζεται τις βαριές προσβολές που εξακοντίζει καθημερινά εναντίον της ο Ρεπουμπλικάνος αντίπαλός της, η Δημοκρατική υποψήφια επέμεινε στη σημασία που έχει το προεδρικό αξίωμα πέραν της Ουάσιγκτον.

«Όταν αντιπροσωπεύεις τις ΗΠΑ, μπαίνεις στα σαλόνια του κόσμου ολόκληρου με αυθεντία και νομιμοποίηση για να μιλήσεις για τη σημασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», έκρινε.

Vice President Kamala Harris tells @TheRevAl during an exclusive interview that the president of the United States must set a standard for the world and what we see in Trump, “demeans the office.”

Watch the full interview today at 5pm ET on @PoliticsNation. pic.twitter.com/SXhha8ibGw

— MSNBC (@MSNBC) October 20, 2024

