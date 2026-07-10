Μοναδικές εικόνες που παραπέμπουν σε ταινία επιστημονικής φαντασίας κατάφεραν να καταγράψουν επιστήμονες κατά τη διάρκεια μιας πρωτοποριακής ωκεανογραφικής αποστολής στα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού. Για πρώτη φορά στην ιστορία της θαλάσσιας βιολογίας, οι ερευνητές πέτυχαν να απαθανατίσουν στο φυσικό του περιβάλλον το εξαιρετικά σπάνιο και αλλόκοτο ψάρι Winteria telescopa, το οποίο ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των «Barreleye fish» (ή spookfish).

Η ιστορική αυτή καταγραφή έγινε δυνατή χάρη στις προσπάθειες της ερευνητικής ομάδας του Schmidt Ocean Institute, η οποία ολοκλήρωσε μια απαιτητική αποστολή 35 ημερών στη λεγόμενη Ζώνη Καταγμάτων Doldrums, περίπου 800 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Βραζιλίας. Στο σημείο αυτό, εκεί όπου συναντώνται η αφρικανική και η νοτιοαμερικανική τεκτονική πλάκα, το ρομποτικό υποβρύχιο (ROV) της αποστολής ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το εντυπωσιακό ον.

Μάτια-τηλεσκόπια μέσα σε έναν διάφανο θόλο

Το Winteria telescopa ξεχωρίζει για τις μοναδικές εξελικτικές προσαρμογές του, οι οποίες του επιτρέπουν να επιβιώνει στο απόλυτο σκοτάδι της λεγόμενης «ζώνης του λυκόφωτος» των ωκεανών. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι τα μεγάλα, κυλινδρικά και τηλεσκοπικά μάτια του, τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα σε έναν σαρκώδη, εντελώς διάφανο θόλο που καλύπτει το κεφάλι του.

Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας, το ψάρι μοιάζει σαν να έχει «κενά» στο μπροστινό μέρος του προσώπου του -όπου στην πραγματικότητα βρίσκονται τα οσφρητικά του όργανα- ενώ τα αληθινά του μάτια κοιτάζουν προς τα πάνω μέσα από το ίδιο του το κρανίο. Τα μάτια αυτά παρουσιάζουν ακραία ευαισθησία στο φως, επιτρέποντάς του να εντοπίζει τις σιλουέτες των θηραμάτων του (όπως μικρά ζωοπλαγκτόν και μέδουσες) από το ελάχιστο φως που φτάνει από την επιφάνεια ή από τη βιοφωταύγεια άλλων οργανισμών.

Ένας άγνωστος, «εξωγήινος» κόσμος στην άβυσσο

Η καταγραφή του συγκεκριμένου ψαριού δεν ήταν η μοναδική επιτυχία της αποστολής. Οι επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν δύο νέα πεδία υδροθερμικών πηγών στον πυθμένα, γύρω από τα οποία αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα που δεν βασίζεται στο φως του ήλιου, αλλά σε χημικές ενώσεις (χημειοσύνθεση). Τυφλές γαρίδες, απόκοσμες ανεμώνες και πεινασμένα καβούρια ζουν γύρω από αυτές τις θερμές πηγές.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των καταδύσεων, οι κάμερες κατέγραψαν και άλλα εντυπωσιακά πλάσματα, όπως το σπάνιο καλαμάρι «Bigfin» (Magnapinna), με τα τεράστια πλοκάμια του που μπορούν να φτάσουν σε μήκος ακόμη και τα 8 μέτρα. Όπως δήλωσαν οι υπεύθυνοι του Schmidt Ocean Institute, η κατανόηση αυτών των απομονωμένων και ακραίων συστημάτων της αβύσσου όχι μόνο εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για τη Γη, αλλά προσφέρει πολύτιμα στοιχεία στους επιστήμονες ακόμη και για την αναζήτηση ζωής σε άλλους πλανήτες.

Πηγή: Dailymail.com