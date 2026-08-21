Τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 14:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη Ζαμπογιέ, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη Μπαμπουά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν.

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατολίσθηση που καταγράφηκε στο αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς το έδαφος «κατάπιε» τους εργαζόμενους.

Βίντεο από την κατολίσθηση του χρυσορυχείου:

Ο δήμαρχος της περιοχής έκανε λόγο συγκεκριμένα για 107 νεκρούς. Η αιτία της κατάρρευσης δεν ήταν αρχικά σαφής, όπως και ο αριθμός των χρυσωρύχων που αναζητούσαν χρυσό τη στιγμή του ατυχήματος.

Σημειώνεται πως η παραμεθόρια περιοχή μεταξύ του Καμερούν και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας είναι πλούσια σε χρυσό, όμως αυτή την περίοδο που οι βροχές πλήττουν το Καμερούν, τα εργατικά δυστυχήματα είναι αυξημένα.

Μεγάλο μέρος της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή πραγματοποιείται με χειρωνακτική εργασία. Ωστόσο, τα χαμηλά πρότυπα ασφάλειας έχουν ως αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται σοβαρά ατυχήματα.