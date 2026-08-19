Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 33 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε ορυχείο χρυσού, στα σύνορα μεταξύ του Καμερούν και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.

Πιστεύεται ότι πολλοί ακόμη ανθρακωρύχοι έχουν θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια, δήλωσε ο Ζιλιέν Μάρτιαλ Ασσέ, δημοτικός διοικητής της γειτονικής καμερουνέζικης παραμεθόριας πόλης Γκαρούα- Μπουλάι

Η κατολίσθηση στο χώρο της παραδοσιακής εξόρυξης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Οι διασώστες συνέχισαν και σήμερα την αναζήτηση επιζώντων. Ορισμένοι τραυματίες ανθρακωρύχοι ελάμβαναν ιατρική περίθαλψη.

Η αιτία της κατάρρευσης δεν ήταν αρχικά σαφής, όπως και ο αριθμός των ανθρακωρύχων που αναζητούσαν χρυσό τη στιγμή του ατυχήματος.

Η παραμεθόρια περιοχή μεταξύ του Καμερούν και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας είναι πλούσια σε χρυσό. Μεγάλο μέρος της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή πραγματοποιείται με χειρωνακτική εργασία. Τα χαμηλά πρότυπα ασφάλειας έχουν ως αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται σοβαρά ατυχήματα.