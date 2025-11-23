O Ντόναλντ Τραμπ στρέφει τα βέλη του κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών, μέσω του Truth Social, την ώρα που στη Γενεύη βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες των Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων για το Σχέδιο Ειρήνευσης.

«Η Ουκρανία έχει εκφράσει μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», γράφει στη νεότερη ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται στην «ηγεσία της Ουκρανίας», τοποθετώντας τη λέξη «ηγεσία» μέσα σε εισαγωγικά, προσθέτοντας πως αν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία είχαν ισχυρή και σωστή ηγεσία, τότε ο πόλεμος με τη Ρωσία δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ.

Ωστόσο, στο ίδιο μήνυμα σημειώνει, ότι «οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν οπλικά συστήματα τεράστιας αξίας στο ΝΑΤΟ, για να στηριχτεί η Ουκρανία».

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα (23/11) στη Γενεύη με μια ουκρανική αντιπροσωπεία με την ελπίδα να καταγραφεί πρόοδος στο Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου:

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και φρικτός πόλεμος που, με ισχυρή και σωστή ηγεσία σε ΗΠΑ και Ουκρανία, δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι Προεδρικές Εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και “κλαπεί”, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον κοιμισμένο Τζο σε δράση, είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.

Η “ηγεσία” της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων πολλών χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή!

Πρόεδρος DJT».

Η ανάρτηση του Τραμπ, όπως δημοσιεύτηκε στο Truth Social: