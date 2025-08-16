Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα δεν οδήγησε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει απογοήτευση, για τους Ευρωπαίους ηγέτες αποτέλεσε μάλλον ανακούφιση, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους NYT, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι,

Ο λόγος είναι πως τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και οι Ευρωπαίοι φοβούνταν ότι ο Τραμπ θα υποχωρούσε στις εδαφικές αξιώσεις του Κρεμλίνου, αναγκάζοντας τον Ουκρανό πρόεδρο είτε να αποδεχθεί την απώλεια άνω του 20% της χώρας του είτε να αρνηθεί μια επισφαλή ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, η αμερικανική εφημερίδα εκτιμά ότι αργά ή γρήγορα ο Ζελένσκι ίσως αναγκαστεί να βρεθεί μπροστά σε αυτό το δίλημμα.

Ο Τραμπ αναχώρησε από την Αλάσκα χωρίς να έχει εξασφαλίσει ούτε μια προσωρινή εκεχειρία, το στοιχειώδες πρώτο βήμα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν ήταν ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, τη στιγμή που καλλιεργεί φιλοδοξίες για το Νόμπελ Ειρήνης – φιλοδοξίες που ο πόλεμος στην Ουκρανία υπονομεύει. Από την πλευρά του, ο Πούτιν επέμεινε ότι μια συμφωνία είναι εφικτή και ότι όσο πιο σύντομα γίνει τόσο το καλύτερο.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ευθύνη για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός ανήκει πλέον στον Ζελένσκι. Αν και δεν έκανε παραχωρήσεις για τα ουκρανικά εδάφη, η στάση του άφησε τον Ουκρανό ηγέτη ανήσυχο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τον Πούτιν, τον αποκάλεσε απλώς «Βλαντιμίρ» και τον χειροκρότησε κατά την άφιξή του – μια εικόνα που αργότερα αφαιρέθηκε από το επίσημο βίντεο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ προσπάθησε να παρουσιάσει τη συζήτηση ως μέρος μιας διαδικασίας που θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης. Ο Πούτιν μάλιστα τον προσκάλεσε στη Μόσχα. Ωστόσο, το γεγονός ότι και οι δύο αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων –κάτι ασυνήθιστο για τον λαλίστατο Τραμπ– έδειξε ότι υπήρχε ελάχιστη ουσία στις συνομιλίες.

Στην πράξη, ο Ρώσος πρόεδρος βγήκε κερδισμένος. Η παρουσία του στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια και παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, του χάρισε το κύρος του ισότιμου συνομιλητή στη διεθνή σκηνή. Χωρίς να κάνει παραχωρήσεις, απέκτησε χρόνο και πέτυχε την αναστολή συζητήσεων για νέες κυρώσεις.

Αν και παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει αυτή η εικόνα, η τετράωρη παρουσία του σε αμερικανικό έδαφος κατέδειξε την ικανότητά του να αξιοποιεί τη διπλωματία προς όφελός του.