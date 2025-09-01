Μια προσωπική εμπειρία της βασίλισσας Καμίλα, η οποία παρέμενε μέχρι σήμερα άγνωστη στο ευρύ κοινό, αποκαλύπτεται μέσα από το βιβλίο «Power and the Palace», του δημοσιογράφου Βαλεντάιν Λόου.

Σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sunday Times, η βασίλισσα αφηγήθηκε στον Μπόρις Τζόνσον, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους το 2008, όταν εκείνος ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στην εφηβεία της.

Όπως περιγράφει το βιβλίο, η Καμίλα ήταν περίπου 16 ή 17 ετών και ταξίδευε με τρένο προς τον σταθμό Πάντινγκτον, όταν ένας άγνωστος άνδρας άρχισε να την αγγίζει απρεπώς.

Ο Τζόνσον, φανερά σοκαρισμένος, τη ρώτησε πώς αντέδρασε.

Η απάντηση της Καμίλα ήταν αποστομωτική:

«Έκανα αυτό που μου είχε μάθει η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα στα αχαμνά με το τακούνι.»

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, διατήρησε την ψυχραιμία της, κατέβηκε από το τρένο και κατευθύνθηκε σε έναν υπάλληλο του σταθμού, στον οποίο ανέφερε τι συνέβη.

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η στάση της Καμίλα –τόσο ως έφηβη όσο και σήμερα ως βασίλισσα, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα θάρρους και αντίδρασης, απέναντι σε κάθε μορφή παρενόχλησης.