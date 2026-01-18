Αντιμέτωπη με τη χειρότερη χιονόπτωση, εδώ και 146 χρόνια, βρίσκεται η περιοχή Καμτσάκα της Ρωσίας.

Τις τελευταίες ημέρες οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, αφού έπεσε χιόνι από στέγες και τους έθαψε ζωντανούς, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι την Πέμπτη, καθώς η χερσόνησος Καμτσάτκα έχει παραλύσει σε μεγάλο βαθμό από μια σειρά ισχυρών χειμερινών καταιγίδων.

Από τη Δευτέρα, πολλά συστήματα χαμηλής πίεσης που σχηματίζονται στη Θάλασσα του Οχότσκ έχουν σαρώσει την Καμτσάτκα και άλλα μέρη της Άπω Ανατολής της Ρωσίας, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις ρεκόρ.

Ο Δήμαρχος του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, Γεβγκένι Μπελιάγιεφ, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ολόκληρη την πόλη. Επίσης κατηγόρησε τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, ότι δεν καθάρισαν άμεσα τις στέγες και τις κατηγόρησε ότι περίμεναν να περάσει η χιονοθύελλα.

Το περιφερειακό παράρτημα της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας δήλωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για παραβιάσεις ασφαλείας που οδήγησαν σε θάνατο, αφού ένας 60χρονος άνδρας σκοτώθηκε από χιόνι που έπεσε από την οροφή μιας διώροφης πολυκατοικίας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία από τη χιονόπτωση στην Καμτσάκα:

Πηγές: themoscowtimes.com, Forecast Weather Greece, Weather News Greece