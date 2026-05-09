Η αστυνομία του Μπρόκβιλ στο Οντάριο του Καναδά, ανταποκρίθηκε σε κλήση το πρωί της Πέμπτης 8/5, σε κατοικία στην οδό Καρτιέ Κορτ, όπου εντόπισε τις σορούς μιας 49χρονης γυναίκας και των δύο κορών της, ηλικίας 17 και 15 ετών, όπως δήλωσε ο επιθεωρητής Ντάριλ Μπόιντ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 9/5.

«Οι δολοφονίες συνέβησαν με μαχαίρι», ανέφερε ο επιθεωρητής της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν τον έφηβο σε διαφορετική διεύθυνση στα περίχωρα της πόλης στο ανατολικό Οντάριο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τον Μπόιντ, ο έφηβος είχε σχέση με μία από τις δύο κόρες, γεγονός που όπως είπε, «υποδηλώνει ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας». Παράλληλα, χαρακτήρισε τις δολοφονίες ως γυναικοκτονίες.

Ο ανήλικος, η ταυτότητα του οποίου προστατεύεται από τον Νόμο περί Ποινικής Δικαιοσύνης Ανηλίκων, εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή 9/5, και κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού.

Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για επίθεση σε αστυνομικό κατά τη σύλληψή του, χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, όπως διευκρίνισε η αστυνομία.

Παρότι οι έρευνες συνεχίζονται και τα κίνητρα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, οι αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ένδειξη περαιτέρω απειλής για την κοινότητα. «Δεν έχουμε καμία πληροφορία ότι υπάρχουν άλλοι στόχοι ή θύματα», σημείωσε ο επιθεωρητής Μπόιντ.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των περίπου 23.000 κατοίκων στις όχθες του ποταμού Σεντ Λόρενς. Οι σημαίες σε δημοτικά κτίρια κυμάτιζαν μεσίστιες την Παρασκευή.

«Μια τοπική οικογένεια και συνολικά η κοινότητά μας, υπέστη μια αδιανόητη τραγωδία», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μαρκ Νούναν.

Ο δήμαρχος του Μπρόκβιλ, Ματ Ρεν, χαρακτήρισε το γεγονός «ανείπωτη τραγωδία», προσθέτοντας: «Τρεις γυναίκες σκοτώθηκαν στο μέρος που θα έπρεπε να είναι το ασφαλέστερο, στο σπίτι τους».

Η αστυνομία του Μπρόκβιλ υπογραμμίζει ότι η έρευνα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και πολύπλοκη, αναγνωρίζοντας τον βαθύ αντίκτυπο στην κοινότητα και στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό, εκφράζοντας τη στήριξή του στις αρχές που χειρίζονται την υπόθεση.

Στο μεταξύ, το Σχολικό Συμβούλιο της Άνω Περιφέρειας του Καναδά ανακοίνωσε ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή πρόσθετοι ψυχολογικοί και υποστηρικτικοί πόροι για μαθητές και προσωπικό, οι οποίοι θα παραμείνουν διαθέσιμοι «για όσο χρειαστεί».

Ο 17χρονος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 28 Μαΐου.

Με πληροφορίες από: CBC