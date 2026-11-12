Ο ουρανός του Καναδά γέμισε με χήνες που κάνουν το καθιερωμένο ταξίδι τους προς τον Νότο. Περίπου 50.000 χήνες καταγράφηκαν να περνούν πάνω από το Κεμπέκ με τα βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Βίντεο από το σμήνος των πουλιών στον ουρανό του Καναδά:

Η φθινοπωρινή μετανάστευση των πουλιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι χήνες εγκαταλείπουν τις περιοχές της Αρκτικής και κατευθύνονται προς τα νότια, αναζητώντας θερμότερα μέρη για τον χειμώνα.