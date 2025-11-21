Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, όπου αρκούδα επιτέθηκε σε ομάδα μαθητών, τραυματίζοντας έντεκα άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και δύο ακόμη σε σοβαρή.

Η επίθεση συνέβη χθες το απόγευμα (20/11) σε μονοπάτι στην περιοχή Μπέλα Κούλα, περίπου 700 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βανκούβερ. Μητέρα ενός 10χρονου αγοριού ανέφερε, ότι ο γιος της βρέθηκε τόσο κοντά στην αρκούδα, που ένιωσε τη γούνα της, πριν καταφέρει να τρέξει και να ξεφύγει.

 

 

Ένας από τους εκπαιδευτικούς που συνόδευαν την ομάδα δέχθηκε τη σφοδρότερη επίθεση καθώς προσπάθησε να προστατεύσει τα παιδιά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης των Νούξαλκ έκαναν λόγο για μια εξαιρετικά επιθετική αρκούδα, η οποία μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης δεν είχε εντοπιστεί. Το Έθνος Νούξαλκ κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τον αυτοκινητόδρομο.

 

 

Οι μαθητές προέρχονταν από το ανεξάρτητο σχολείο Acwsalcta, το οποίο εξέφρασε τη θλίψη του για το συμβάν.

 

Ο επικεφαλής του Έθνους Νούξαλκ, Σάμιουελ Σούνερ, δήλωσε ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η φροντίδα όλων των πληγέντων. Οι αρκούδες στην περιοχή είναι συχνά πιο επιθετικές αυτή την εποχή, καθώς προσπαθούν να συγκεντρώσουν λίπος πριν από τη χειμερία νάρκη, που συνήθως ξεκινά μεταξύ των μηνών Νοεμβρίου, Απριλίου ή και Μαΐου.

