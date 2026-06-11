Την απώλεια ενός αστυνομικού, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά κατά τη διάρκεια εφόδου στο Τορόντο του Καναδά, ανακοίνωσαν οι Αρχές. Η επιχείρηση εντασσόταν στο πλαίσιο των ερευνών για την επίθεση με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάρτιο στο προξενείο των ΗΠΑ.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνω τον θάνατο του αστυνομικού», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Τορόντο, Μάιρον Ντέμκιου. Όπως διευκρίνισε, ο 43χρονος ένστολος δέχτηκε τα πυρά νωρίς το πρωί της Πέμπτης (11/6), κατά την «εκτέλεση εντάλματος έρευνας» σε βορειοδυτική γειτονιά της πόλης και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Η αστυνομική έφοδος εξελίχθηκε ως εξής: Στις 5:45 (τοπική ώρα / 12:45 ώρα Ελλάδας), βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί (φέροντας πιστόλια, τυφέκια εφόδου και συσκευές taser) εισέβαλαν σε κτήριο της συγκεκριμένης περιοχής. Στις 6:00 περίπου, διασώστες εθεάθησαν να κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε ένα άτομο που μεταφερόταν με φορείο.

Σύμφωνα με καναδικά ΜΜΕ, ένα δεύτερο άτομο διακομίστηκε επίσης με ασθενοφόρο.

Το ένταλμα που εκτελούσαν οι αστυνομικοί συνδέεται με έρευνα για θέματα εθνικής ασφάλειας, η οποία αφορά το περιστατικό στο αμερικανικό προξενείο, στο κέντρο του Τορόντο. Για την υπόθεση αυτή έχει ταυτοποιηθεί ως βασικός ύποπτος ένας 19χρονος, ο οποίος συνεχίζει να διαφεύγει τη σύλληψη.

Το χρονικό της επίθεσης στο προξενείο

Στις 10 Μαρτίου, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα (11:30 ώρα Ελλάδας), δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ έξω από το κτήριο του προξενείου των ΗΠΑ και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Εξαιτίας εκείνου του συμβάντος και με φόντο τον εξελισσόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι Αρχές είχαν προχωρήσει στην άμεση αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τα κτήρια των διπλωματικών αποστολών τόσο των ΗΠΑ, όσο και του Ισραήλ στην πόλη.