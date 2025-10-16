Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Άγνωστοι χάκερς «εισέβαλαν » στα ηχητικά συστήματα αναγγελιών – ανακοινώσεων, και στις οθόνες με τις πληροφορίες πτήσεων σε αεροδρόμια στον Καναδά και στις ΗΠΑ, μεταδίδοντας για αρκετή ώρα μηνύματα υπέρ της Παλαιστίνης και της Χαμάς, ενώ εξαπέλυσαν λεκτικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και του Ντόναλντ Τραμπ.

Amerikan Havalimanlarına Siber Akın! Mütarrif kod Siber Akıncı, “Ebu Ubeyde’nin Cellatları” adıyla Harrisburg, Kelowna, Victoria ve Rogue Valley Medford havaalanlarının ses/görüntü sistemlerine siber saldırı düzenledi. Sistemlerden Kassam marşı ve Ebu Ubeydenin sesi yayınlandı. pic.twitter.com/mu9OL3Jtow — Akıncı Mecra (@akincimecra) October 15, 2025

Οι επιθέσεις υπογράφονται από ομάδα που στα social media αυτοαποκαλείται Siberislam. Στον Καναδά «χτυπήθηκαν» τα αεροδρόμια του Κελόουνα, της Βικτόρια στη Βρετανική Κολομβία και του Ουίνδσορ στο Οντάριο, ενώ παρόμοια μηνύματα εμφανίστηκαν και στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρισμπεργκ στην Πενσιλβάνια.

Pro-Hamas hack briefly hits Windsor airport screens and PA system https://t.co/w3J9PvSuib — CTV National News (@CTVNationalNews) October 16, 2025

Στα κείμενα που προβάλλονταν υπέρ της Χαμάς υπήρχαν φράσεις όπως «το Ισραήλ έχασε τον πόλεμο, η Χαμάς κέρδισε», ενώ οι χάκερς επιτίθενται προσωπικά στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο αποκάλεσαν «γουρούνι».

Βίντεο χρηστών στο Χ καταγράφουν από τα μεγάφωνα στρατιωτικά εμβατήρια της Χαμάς, αλλά και τη φωνή του Αμπού Ομπάιντα, του επί χρόνια εκπροσώπου της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, που σκοτώθηκε στη Γάζα τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με το Fox News, ο χάκερ που εισέβαλε στο σύστημα του Χάρισμπεργκ ηχογραφήθηκε σε 10λεπτο μήνυμα, με αλλοιωμένη γυναικεία φωνή, να συστήνεται ως Τούρκος Cyber Islam και να φωνάζει από τα ηχεία: «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Γ@μ..τε τον Νετανιάχου και Τραμπ».

Με πληροφορίες από: Fox News