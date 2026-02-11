Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έπεσαν νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Τάμπλερ Ριντζ στην Βρετανική Κολομβία του Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης στο Tumbler Ridge Secondary School, όπου οι τοπικές δυνάμεις της RCMP κλήθηκαν για αναφορά εν ενεργεία δράστη με πυροβόλο όπλο.

 

Οι Αρχές εντόπισαν έξι νεκρούς μέσα στο σχολείο, ενώ δύο ακόμη νεκροί εντοπίστηκαν σε μια κατοικία που πιστεύεται ότι συνδέεται με το γεγονός, και ένα άτομο πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Ο δράστης, βρέθηκε επίσης νεκρός στο σημείο, πιθανώς από αυτοπυροβολισμό, και οι αξιωματικοί ερευνούν εάν υπήρξε και δεύτερος ύποπτος.

Επιπλέον, περισσότερα από 25 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά.

 

 

Πηγή: Reuters

 

