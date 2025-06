Δεκάδες δασικές πυρκαγιές παρέμεναν ενεργές την Κυριακή (1/6) στον Καναδα, πε περισσότερους από 25.000 κατοίκους να εκκενώνουν τρείς επαρχίες. Οι περισσότεροι εξ’ αυτών προέρχονταν από τη Μανιτόμπα, η οποία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περασμένη εβδομάδα. Περίπου 17.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από εκεί μέχρι το Σάββατο, μαζί με 1.300 στην Αλμπέρτα. Περίπου 8.000 άνθρωποι στη Σασκάτσουαν είχαν μετακινηθεί.

Ο πρωθυπουργός της Σασκάτσουαν, Σκοτ Μο, δήλωσε ότι πυροσβέστες, ομάδες έκτακτης ανάγκης και αεροσκάφη από άλλες επαρχίες και πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Αλάσκας, του Όρεγκον και της Αριζόνα, στέλνονται για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών.

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες και γινόμαστε πιο δυνατοί χάρη σε εσάς», είπε ο Μο σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο επίμονα ζεστός και ξηρός καιρός επιτρέπει σε ορισμένες πυρκαγιές να επεκταθούν και να απειλήσουν κοινότητες, ενώ οι πόροι για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και την υποστήριξη των εκκενωθέντων είναι εξαντλημένοι.

Ο καπνός επιδείνωσε την ποιότητα του αέρα και μείωσε την ορατότητα στον Καναδά και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ κατά μήκος των συνόρων.

«Η ποιότητα του αέρα και η ορατότητα λόγω του καπνού από τις δασικές πυρκαγιές μπορεί να μεταβάλλονται σε μικρές αποστάσεις και να διαφέρουν σημαντικά από ώρα σε ώρα», προειδοποίησε την Κυριακή η Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας της Σασκάτσουαν. «Καθώς τα επίπεδα καπνού αυξάνονται, αυξάνονται και οι κίνδυνοι για την υγεία».

Lots of smoke on satellite this evening in Canada as dozens of wildfires burn out of control, particularly in Alberta where pyrocumulus clouds can be seen. Around 17,000 people are under evacuations in Manitoba and a 30 day provincial emergency has been declared in Saskatchewan. pic.twitter.com/YGAPCkKUS4

— Collin Gross (@CollinGrossWx) May 30, 2025