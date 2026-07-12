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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Additional footage from St Clair Festival, Toronto. At least 2 dead, multiple injured after mass shooting pic.twitter.com/FBJMNZ7Mq5 — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) July 12, 2026

Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλερ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής.

JUST IN: Active shooter at Salsa on St. Clair festival in Toronto, Canada, police say. At least 2 dead, multiple injured. pic.twitter.com/xeTMrOku0b — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 12, 2026

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά τον δράστη.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.

La policía de #Canadá informó que al menos dos personas murieron y 5 resultaron heridas en un tiroteo en Toronto. El tiroteo coincidió con la realización del festival Salsa on St. Clair, evento que atrae a numerosos asistentes pic.twitter.com/pasRv3nqEJ — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) July 12, 2026

Με πληροφορίες από CBC