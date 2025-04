Έκλεισε ο τερματικός σταθμός 1 του Διεθνούς Αεροδρομίου Pearson του Τορόντο του Καναδά, ύστερα από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στο διαδίκτυο για πυροβολισμούς.

Το «τμήμα κυκλοφορίας» της επαρχιακής Αστυνομίας του Οντάριο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι οι δρόμοι που οδηγούν στον τερματικό σταθμό 1 έχουν κλείσει «λόγω αστυνομικής έρευνας», κάνοντας, μάλιστα έκκληση στο κοινό να αποφύγουν την περιοχή.

Η Courtney Heels, δημοσιογράφος του CP24, μοιράστηκε ένα βίντεο από τη σκηνή που έδειχνε πολλά αστυνομικά οχήματα στο σημείο και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

«Ισχυρή αστυνομική παρουσία, δρόμοι κλειστοί στη γύρω περιοχή. Ο ταξιδιώτης μου λέει ότι δεκάδες μπάτσοι τραβήχτηκαν με τουφέκια», έγραψε η Heels στο X.

Breaking: A look at the scene from Terminal 1 at Pearson Airport. Heavy police presence, roads closed in the surrounding area. Traveller tells me dozens of cops pulled up with rifles pic.twitter.com/kwIwojXwq0

— Courtney Heels (@CourtHeelsCP24) April 24, 2025