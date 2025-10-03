Ένας νέος κύκλος βίας στους κόλπους του οργανωμένου εγκλήματος, ξεκίνησε με την εν ψυχρώ εκτέλεση του Χαράλαμπου Θεολόγου, γνωστού ως «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε ένα καφέ μέρα μεσημέρι και γεμάτο κόσμο, στο Λαβάλ του Καναδά. Οι αστυνομικοί αποδίδουν το έγκλημα, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως φαίνεται από το βίντεο, δύο άνδρες με βαρύ οπλισμό, εισέβαλλαν στο καφέ όπου βρισκόταν το θύμα και άρχισαν να τον πυροβολούν. Οι θαμώνες τρομοκρατημένοι  άρχισαν να πέφτουν στο πάτωμα και να σκύβουν κάτω από τα τραπέζια, στην προσπάθειάς τους να προστατευθούν.

 

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σαραντάχρονος Χαράλαμπος Θεολόγου, ήταν γνωστός για την εμπλοκή του στη διακίνηση κοκαΐνης και ηρωίνης, εκβιασμούς και ύποπτες διασυνδέσεις με πολλαπλά περιστατικά εμπρησμών, σε επιχειρήσεις του Λαβάλ.

 

 

 


Η αστυνομία του Κεμπέκ βρίσκεται σε επιφυλακή για πιθανά αντίποινα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #40χρονος #Καναδάς #Μαφιόζικη εκτέλεση #Μπόμπι