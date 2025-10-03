Ένας νέος κύκλος βίας στους κόλπους του οργανωμένου εγκλήματος, ξεκίνησε με την εν ψυχρώ εκτέλεση του Χαράλαμπου Θεολόγου, γνωστού ως «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε ένα καφέ μέρα μεσημέρι και γεμάτο κόσμο, στο Λαβάλ του Καναδά. Οι αστυνομικοί αποδίδουν το έγκλημα, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως φαίνεται από το βίντεο, δύο άνδρες με βαρύ οπλισμό, εισέβαλλαν στο καφέ όπου βρισκόταν το θύμα και άρχισαν να τον πυροβολούν. Οι θαμώνες τρομοκρατημένοι άρχισαν να πέφτουν στο πάτωμα και να σκύβουν κάτω από τα τραπέζια, στην προσπάθειάς τους να προστατευθούν.

#WATCH: Two men walked into a Starbucks in Laval this morning with a submachine gun and opened fire on organized crime figure “Bobby the Greek” and two of his gang members who were sitting with him pic.twitter.com/OMbNKwxcrO — MtlFlexTV (@mtlflextv) October 2, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σαραντάχρονος Χαράλαμπος Θεολόγου, ήταν γνωστός για την εμπλοκή του στη διακίνηση κοκαΐνης και ηρωίνης, εκβιασμούς και ύποπτες διασυνδέσεις με πολλαπλά περιστατικά εμπρησμών, σε επιχειρήσεις του Λαβάλ.

Brazen daytime murder of ‘Bobby the Greek’ not unusual: Montreal organized crime expert https://t.co/yy9xCI89v8 — CP24 (@CP24) October 3, 2025

#WATCH: Another Footage Of Broad Daylight Shooting At A📍Laval Starbucks. Victim ‘Bobby The Greek’ Was The Leader Of An Organized Crime Group.⚠️ pic.twitter.com/Il8wPS1fxK — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) October 3, 2025



Η αστυνομία του Κεμπέκ βρίσκεται σε επιφυλακή για πιθανά αντίποινα.