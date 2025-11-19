Επιμέλεια:Άννα Δόλλαρη

Μια υπόθεση που κόβει την ανάσα αποκαλύφθηκε στο Τορόντο, όπου η 27χρονη Ελληνοκαναδή Βανέσσα Κόλλια, παραδέχθηκε ότι δολοφόνησε τους δύο μικρούς γιους της, ηλικίας μόλις 4 και 5 ετών, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του 72χρονου συζύγου της, ο οποίος έχασε την μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με τα πιστεύω της, με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια θα «ξαναενωνόταν στον Παράδεισο».

Η Κόλλια περιέγραψε στο δικαστήριο το μοιραίο βράδυ του Δεκεμβρίου 2023, δηλώνοντας πως κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη των παιδιών της, ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine». Στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πηδώντας από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, όμως επέζησε, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη από τη μέση και κάτω.

Η αστυνομία βρήκε τα άψυχα σώματα των δύο αγοριών μπροστά από την τηλεόραση που έπαιζε ακόμη παιδικά προγράμματα. Δίπλα τους ήταν τα ρούχα που επρόκειτο να φορέσουν στην κηδεία, μια φωτογραφία του πατέρα τους, Κώστα Κόλλια, και ένας σταυρός.

Αν και αρχικά είχε βρεθεί αντιμέτωπη με την κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού, στη συνέχεια η κατηγορία υποβαθμίστηκε σε φόνο δευτέρου βαθμού, αφού, σύμφωνα με το δικαστήριο, βρισκόταν σε βαθιά θλίψη και ψυχική κατάρρευση, μετά από τον θάνατο του συζύγου της, τον οποίο φρόντιζε επί 24ωρης βάσης, μέχρι και την τελευταία του στιγμή, την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Στη συζήτηση με τον ψυχίατρο, η 27χρονη φέρεται να είπε πως ένιωθε «απόλυτα μόνη» και «ανίκανη να ζήσει χωρίς εκείνον», ενώ δήλωσε πως ήθελε «να είναι όλοι μαζί ξανά».

«Ένα μέρος μου θα αναρωτιέται πάντα γιατί δεν ζήτησα βοήθεια», είπε στο δικαστήριο, πριν ξεσπάσει σε κλάματα μιλώντας για τα παιδιά της: «Σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε. Θα είστε για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι. Το πιο δύσκολο είναι να μάθω να ζω χωρίς εσάς».

Το δικαστήριο την καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα αναστολής πριν από από την πάροδο των 18 ετών. Η ίδια υποστήριξε πως γνώριζε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, όμως τότε πίστευε πως «έσωζε» τα παιδιά της, ώστε να «μείνουν όλοι ενωμένοι».

Πηγή:CBC