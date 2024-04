Η εμπορική αμαξοστοιχία που ανήκει στη Canadian Pacific Kansas City Railway (CPKCR) άρπαξε φωτιά μετά την ανάφλεξη ξύλινων σιδηροδρομικών υλικών στο εσωτερικό των βαγονιών της.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη να σβήσει η πυρκαγιά καθώς υπήρχαν και βαγόνια με επικίνδυνα υλικά. Μετά από περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά κατάφεραν οι πυροσβέστες να σβήσουν την πυρκαγιά, χωρίς να αναφερθούν, τραυματισμοί. Στις εικόνες που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου διακρίνονται πέντε βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας τυλιγμένα στις φλόγες ενώ το τρένο περνά μέσα από την πόλη προτού σταματήσει σε κατοικημένη περιοχή.

«Το περιστατικό ερευνάται. Ευχαριστούμε τις Αρχές της πόλης του Λονδίνου για την αποτελεσματική επέμβασή τους στη πυρκαγιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της CPKCR.

Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

A train engulfed in flames passed through the downtown area of Canadian city of London, Ontario on April 21 after wooden railway ties inside its cars caught fire pic.twitter.com/AhgSVg7rZ6

— TRT World (@trtworld) April 22, 2024