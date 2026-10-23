Η πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στην στρατιωτική βάση του Γουέινραϊτ, στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια άσκησης με εκτοξευτές βομβίδων στο πεδίο βολής, σύμφωνα με την καναδική στρατονομία.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή οδήγησαν στη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Το συμβάν αποτελεί μια από τις χειρότερες τραγωδίες για τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης.

«Η πυρκαγιά ξέσπασε στο πεδίο βολής αυτόματων εκτοξευτών βομβίδων (…) στη διάρκεια μιας τυπικής στρατιωτικής εκπαίδευσης που διεξαγόταν εκείνη τη στιγμή», δήλωσε η επικεφαλής της Στρατονομίας, η ταξίαρχος Βανέσα Χάνραχαν.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι 27 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ορισμένοι εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.